Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 maggio 2021

Questa sera, mercoledì 26 maggio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 maggio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

In primo piano nel corso della puntata di stasera un focus sulle ultime novità e le incongruenze della tragedia del Mottarone. Al centro della puntata, un’intervista al leader di Italia Viva Matteo Renzi e un approfondimento sulla nuova questione fiscale che sta dividendo la maggioranza di Governo. Un’ampia pagina inoltre, secondo le anticipazioni di Zona bianca, verrà dedicata al ddl Zan contro l’omotransfobia e ai casi di violenza sulle donne che stanno animando il dibattito pubblico: dalla vicenda di Ciro Grillo – con le ultime notizie che arrivano dalla procura di Tempio Pausania – alla storia del presunto stupratore seriale, il manager milanese Antonio Di Fazio, che narcotizzava le sue vittime.

Zona bianca: gli ospiti

Accanto agli ospiti fissi della trasmissione – il professor Luca Ricolfi, il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e l’economista Carlo Alberto Carnevale Maffé – ci saranno tra gli altri l’europarlamentare del Pd Pina Picierno, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, Vittorio Sgarbi, Annamaria Bernardini De Pace, Maria Giovanna Maglie, Alba Parietti e Vladimir Luxuria.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 26 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.