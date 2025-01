Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 gennaio 2025

Questa sera, giovedì 2 gennaio 2025, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 gennaio 2025, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Stasera Giuseppe Brindisi ospiterà un breve intervento del Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani sul caso di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran per presunta violazione della legge islamica. Spazio, poi, a un bilancio del Capodanno per gli automobilisti. Le telecamere di “Zona Bianca” hanno seguito una pattuglia di polizia nell’ultima notte dell’anno per capire se e come sia stato recepito il nuovo Codice della strada. Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, al termine delle prime due settimane di applicazione, ha parlato di un calo del 25% nel numero di morti per incidente, ma, nonostante questo, proseguono alcune polemiche sull’inasprimento delle sanzioni. Infine, si tornerà a parlare di Chiara Ferragni e del cosiddetto pandoro-gate. L’influencer ha trovato un accordo economico con il Codacons, cosa che potrebbe portare la Procura di Milano a rivedere le accuse nei suoi confronti.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 2 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.