Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 marzo 2023

Questa sera, domenica 19 marzo 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 marzo 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata, ampio spazio alle nuove linee del Governo sul reddito di cittadinanza, con il racconto in studio di percettori che perderanno il sussidio. Inoltre, focus sul video dello scandalo a Firenze dove alcuni ambientalisti hanno imbrattato Palazzo Vecchio e sono stati fermati non solo dai vigili urbani, ma anche dal sindaco Dario Nardella.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 19 marzo 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.