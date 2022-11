Perché Zelig 2022 stasera non va in onda: il motivo

Perché Zelig 2022 stasera – giovedì 24 novembre – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il programma, dopo lo spostamento della scorsa settimana, è tornato al suo consueto giorno: il mercoledì. Ieri, 23 novembre, è infatti stata trasmessa la terza puntata. Negli ultimi giorni sono stati diversi i cambi di programma sulle reti Mediaset. Visto l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar è stato deciso di ridurre le puntate del Grande Fratello Vip da due a una puntata settimanale: il programma di Signorini andrà quindi in onda solo il lunedì, liberando la prima serata del giovedì.

Comici

Abbiamo visto perché stasera – 24 novembre – Zelig 2022 non va in onda, ma quali sono i comici che prendono parte allo show? La formula è la stessa dello scorso anno, le nutrite scalette di ogni appuntamento vedranno coinvolti i volti più noti e applauditi della comicità italiana e diversi nuovi talenti che si sono messi in evidenza nei laboratori di Zelig. Sul palco, tra gli altri, vedremo il Mago Forest, Ale & Franz, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Anna Maria Barbera, Max Angioni, Leonardo Manera, Raul Cremona, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale e Carlo Amleto. “A Bruno Arena dedicheremo la prima puntata di Zelig. E anche la sala, in viale Monza, dove facciamo le prove, è chiamata sala Bruno Arena”, hanno rivelato Claudio Bisio e Vanessa Incontrada nei giorni scorsi.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,40. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.