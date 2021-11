A che ora inizia Zelig 2021: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Zelig 2021, lo storico programma condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la messa in onda è prevista intorno alle ore 21,40 (minuto più, minuto meno). Ogni puntata andrà in onda fino alle ore 00,40. La durata complessiva è quindi di circa 3 ore (pubblicità incluse). Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare) del programma su Canale 5:

Prima puntata: giovedì 18 novembre 2021, ore 21,40

Seconda puntata: giovedì 25 novembre 2021, ore 21,40

Terza puntata: giovedì 2 dicembre 2021, ore 21,40

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto a che ora inizia Zelig 2021, ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,40 (circa) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.