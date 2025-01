Zack, cane eroe: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Zack, cane eroe, film di genere azione, family, drammatico del 2020, diretto da Lynn Roth, con August Maturo e Ken Duken. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Joshua, un ragazzino ebreo che vive a Berlino, ha un pastore tedesco che si chiama Zack e che ama moltissimo. Dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, le SS sottraggono Zack a Joshua e alla sua famiglia, gli danno il nuovo nome di Blitz e lo addestrano per usarlo come cane di guardia nei campi di concentramento. Zack dovrà imparare ad attaccare e a radunare gli ebrei detenuti. Quando Joshua viene deportato in un campo, riconosce il suo fedele amico che a sua volta riconosce l’odore del suo amato padrone. Questo ovviamente manderà in confusione Zack, che non sarebbe mai in grado di tradire Joshua. I due, forti della loro complicità e nella speranza di tornare a vivere, tenteranno insieme di fuggire dal campo di concentramento.

Zack, cane eroe: il cast

Abbiamo visto la trama di Zack, cane eroe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

August Maturo: Joshua

Ken Duken: Ralph

Ayelet Zurer: Shoshonna

Ádám Porogi: Samuel

Viktória Stefanovszky: Rachel

Lois Robbins: Greta

Levente Molnár: Stengel

Miklós Béres: Lerman

Alexis Latham: Baruch Zonnenfeld

Carna Krsul: Devorka

Miklós Kapácsy: Frank Heinz

Kristóf Widder: Salzberg

Streaming e tv

Dove vedere Zack, cane eroe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 28 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.