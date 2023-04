Chi è Yudiel Sánchez, l’ex marito di Nathalie Guetta ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Yudiel Sánchez, l’ex marito di Nathalie Guetta ospite a Oggi è un altro giorno? L’attrice è stata sposata fino al 2020 con Yudiel Sánchez, conosciuto a Cuba nel 2007, di 17 anni più giovane di lei. I due non hanno avuto figli, mentre l’uomo ne ha uno nato da una precedente relazione.

La chiusura di un rapporto così importante ha rappresentato una delusione fortissima per Nathalie Guetta: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice – ha detto in un’intervista -. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.

Di Yudiel Sánchez, ex marito di Nathalie Guetta, sappiamo che è nato nel 1975 a Cuba, paese dove tra l’altro è cresciuto. Il loro è stato sicuramente un grande amore e nonostante avessero ben 17 anni di età di differenza, questo per loro non ha mai rappresentato un problema. Su di lui non abbiamo tante altre informazioni perché non è mai stato un personaggio pubblico ed ha sempre vissuto lontano dal clamore mediatico.

Chi è Nathalie

Abbiamo visto chi è l’ex marito di Nathalie Guetta, ma cosa sappiamo sull’attrice ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 18 aprile 2023? Nathalie Guetta, all’anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. E’ un’attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Nata da Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica marocchina, e da Francine Bourla, gallerista di arte tribale. È sorella del giornalista e politico Bernard Guetta. Ma non solo. Ha anche un altro fratello: il disc jockey e produttore David Guetta, fratellastro nato dal secondo matrimonio del padre.