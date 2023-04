Chi è Nathalie Guetta: l’ex marito e fratello noto dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Nathalie Guetta (ex marito, figli e fratello noto), l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata del 18 aprile 2023? Nathalie Guetta, all’anagrafe Nathalie Evalyne Guetta, è nata a Parigi il 9 settembre del 1958. E’ un’attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo. Nata da Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica marocchina, e da Francine Bourla, gallerista di arte tribale. È sorella del giornalista e politico Bernard Guetta. Ma non solo. Ha anche un altro fratello: il disc jockey e produttore David Guetta, fratellastro nato dal secondo matrimonio del padre.

All’età di 16 anni Nathalie Guetta lascia Parigi per seguire corsi e spettacoli circensi in Francia e nel Benelux. Dopo sei anni, arriva a Napoli, terra natale del nonno paterno, ed inizia la sua attività anche insegnando clownistica e realizzando spettacoli con burattini.

Nel 1989 acquista notorietà presso un pubblico più vasto, grazie alle sue partecipazioni al Maurizio Costanzo Show in svariati numeri acrobatici. Approda al cinema nel 1987 interpretando un piccolissimo ruolo in Intervista di Federico Fellini, viene poi notata da Cristina Comencini, che la scrittura per il suo film I divertimenti della vita privata, inizia così la sua carriera di attrice, comparendo soprattutto in produzioni per la televisione. Dal 2000 è nel cast della fiction Don Matteo di Rai 1 dove ormai il suo personaggio della perpetua è diventato cult.

Nel 2018 Nathalie Guetta prende parte come concorrente alla tredicesima edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, e dallo stesso anno partecipa ad alcune puntate di Stasera tutto è possibile, varietà di Rai 2 condotto da Amadeus e poi da Stefano De Martino.

Vita privata

Chi è l’ex marito di Nathalie Guetta? L’attrice è stata sposata fino al 2020 con Yudiel Sánchez, conosciuto a Cuba nel 2007, di 17 anni più giovane di lei. I due non hanno avuto figli, mentre l’uomo ne ha uno nato da una precedente relazione. La chiusura di un rapporto così importante ha rappresentato una delusione fortissima per Nathalie Guetta: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice – ha detto in un’intervista -. Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo. Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.