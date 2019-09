X-Men Le origini, il film dedicato a Wolverine: trama, cast e streaming

X-Men Le origini è il film Marvel della celebre saga dedicato al personaggio di Wolverine, l’amato supereroe con gli artigli.

La pellicola, quarta della saga cinematografica dedicata agli X-Men, vede come protagonista Hugh Jackman nelle vesti dell’amato supereroe.

La prima volta che questo film è uscito nelle sale era il 2009, in seguito è arrivato anche l’omonimo videogioco per Xbox, Nintendo, e PlayStation.

Ma di cosa parla X-Men Le origini? Qual è la trama? E il cast?

X-Men Le origini, la trama del film

L’atteso spin-off della saga degli X-Men è dedicato al personaggio di Wolverine, uno dei più amati mutanti dell’universo Marvel, conosciuto anche come Logan.

In questo film, vedremo il mutante andare alla ricerca delle origini del suo potere, da dove deriva e perché è capitato proprio a lui. La ricerca della verità incappa anche in un pizzico di vendetta, nei confronti di chi lo ha reso quello che è.

La trama dettagliata di X-Men Le origini

X-Men Le origini, chi fa parte del cast

Chi vediamo nel cast di X-Men Le origini? Non può mancare ovviamente Hugh Jackman (che ha poi detto addio all’Universo Marvel) nelle vesti di Wolverine, il cui nome all’anagrafe è James Howlett, conosciuto anche come Logan.

Di seguito, vediamo chi compare in questo film:

Liev Schreiber: Victor Creed / Sabretooth

Lynn Collins: Kayla Silverfox / Silver Fox

Taylor Kitsch: Remy LeBeau / Gambit

Ryan Reynolds: Wade Wilson

Danny Huston: William Stryker

Will.i.am: John Wraith / Kestrel

Daniel Henney: David North / Agente Zero

Kevin Durand: Frederick J. Dukes / Blob

Dominic Monaghan: Chris Bradley / Bolt

Tahyna Tozzi: Emma Frost

Scott Adkins: Arma XI

E ancora, nel cast di X-Men Le origini:

Tim Pocock: Scott Summers / Ciclope

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

April Elleston-Enahoro: Ororo Munroe / Tempesta

Aaron Jeffrey: Thomas Logan

Peter O’Brien: John Howlett

Alice Parkinson: Elizabeth

Stephen Leeder: Munson

Asher Keddie: Carol Frost

David Ritchie: Abraham Cornelius

Max Cullen: Travis Hudson

Julia Blake: Heather

X-Men Le origini, dove vederlo in tv e streaming

Ma dove vedere il film? La pellicola è stata portata al cinema per la prima volta nel 2009, mentre in televisione è stato proposto più volte. Ad esempio, venerdì 20 settembre 2019 arriva in prima serata su Italia 1, seguendo X-Men L’inizio. Chi è intenzionato a seguire in diretta televisiva la pellicola potrà farlo sul sesto canale del telecomando del digitale terrestre.

Chi invece vuole seguire X-Men Le origini in streaming, può farlo tramite MediasetPlay, la piattaforma che permette di accedere ai contenuti di Mediaset anche dopo la messa in onda. Infatti, potrete gustarvi il film sia durante la messa in onda che dopo grazie alla funzione on demand. Nel dubbio, l’appuntamento con il film è alle 21:20.