X Factor 2023 finale, eliminati: chi è stato eliminato oggi? 7 dicembre, Live

X FACTOR 2023 FINALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, giovedì 7 dicembre 2023, nel corso della finale di X Factor 2023? E chi è il vincitore? In aggiornamento

Finalisti

Ma quali sono i cantanti finalisti presenti alla finale di X Factor 2023? Scopriamoli insieme.

Serafine (squadra Fedez)

Sara Sorrenti, nome d’arte SARAFINE. 34 anni, calabrese di nascita e ora a Bruxelles, fino a poco fa divideva le sue giornate tra due lavori: faceva l’assistente amministrativa, si è sempre occupata di tasse e contabilità, e la musicista, ma poi ha deciso di seguire la sua passione e si è licenziata dedicandosi al suo sogno. Il suo stile musicale raccoglie elementi legati alla musica elettronica e leggera e influenze musicali dubstep, tecno, trap, drill, pop, a formare un electro-pop ipnotico: scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona, il tutto per creare una performance completa. I suoi testi, in italiano e inglese, e le sue melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni, esprimono la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.

Maria Tomba (squadra Fedez)

Originaria di Verona, ora vive a Milano: Maria è una studentessa 20enne, coloratissima e super espansiva. I suoi outfit sono divertenti come lei, le sue ciabatte di pelo rosa ostentate orgogliosamente e le corse infinite sul palco sono indimenticabili… sognando, come da lei stessa dichiarato alle Audition, un tour mondiale. Racconta di sogni e avventure e di un mondo visto, appunto, attraverso il “filtro dei colori” in cui ci si sente liberi di esprimere se stessi prendendo la vita anche con un pizzico di ironia. Per descrivere se stessa, dice: «E fu così che un giorno nella sua cameretta tutta rosa e glitterata Maria Tomba disse ‘goodbye’ al mondo reale e in un silenzio tombale iniziò a fare: Ma – Ma – Ma – Ma – Ma – Maria Tomba».

Stunt Pilots (squadra Dargen D’Amico)

Gli Stunt Pilots sono un power-trio nato nel 2020 durante la pandemia, composto da 3 giovani appassionati di musica: Zo, chitarrista e cantante (Lorenzo Caio Sarti, 25 anni, Milano); Moonet, bassista e sound engineer (Simone Colombaretti, 24 anni, di Legnano, Milano); Farina, batterista e visual designer (Emanuele Farina, 24 anni, Salerno). Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti e le loro radici musicali diverse sono gli elementi chiave nella creazione e nella produzione della loro musica: un mix di sonorità elettroniche, trap, rock. Attraverso la loro musica, gli Stunt Pilots cercano di trasmettere un messaggio di liberazione e autenticità, invitando gli ascoltatori a uscire dalla zona di comfort e a vivere pienamente le proprie passioni e desideri. Sono un richiamo a non vivere in “autopilota”, ma a fare scelte coraggiose e a cogliere le opportunità che la vita offre. Al cospetto di pubblico e giudici si presentano molto simpatici.

Il Solito Dandy (squadra Dargen D’Amico)

Nato nel 1993, di origini torinesi, Fabrizio Longobardi in arte Il Solito Dandy da bambino dipingeva con suo nonno ascoltando la musica lirica, il giorno prima del suo esame di terza media ha scoperto la chitarra elettrica. Dopo alcune band liceali, a 19 anni inizia il suo percorso cantautorale per poi trasferirsi nel 2018 a Roma, dove ora è commesso in un negozio di abbigliamento per bambini. Simpatico, chiacchierone, ironico, Il Solito Dandy ha una grande passione per la musica tramandatagli dalla madre e quindi ora ha deciso di inseguire il suo sogno. Nell’autunno del 2017 ha pubblicato il suo primo album “Buona Felicità”, nell’aprile 2022 è il turno di “Turismo Sentimentale”.

X Factor 2023 finale: come si vota

Ma come si vota per i cantanti in gara alla finale di X Factor 2023? Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi;

App XF2023: scaricando gratis l’App X Factor 2023 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook o Twitter;

Decoder Sky: canale interattivo/Tasto verde (solo per STBs connessi a Internet) e Sky Q;

Sky Glass: canale interattivo/tasto interattività.

Streaming e tv

Dove vedere la finale di X Factor 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno e in diretta in chiaro anche su Tv8 (al tasto 8 del digitale terrestre). In streaming su NOW e Sky Go. Per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima, dalle 20:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, e in simulcast in chiaro su TV8, Gianluca Gazzoli sarà al timone di una puntata speciale di AnteFactor, l’appuntamento che, come da tradizione, racconterà tutte le emozioni degli ultimi minuti prima dello show in diretta dal backstage.