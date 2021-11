X Factor 2021 Live, quando va in onda su Tv8 in chiaro la puntata di oggi? Orario, data, replica, streaming, dove vedere

Quando va in onda in chiaro su Tv8 il secondo Live di X Factor 2021? La puntata va in onda in diretta oggi, 4 novembre 2021, alle ore 21.15 solo su Sky Uno, disponibile quindi per gli abbonati alla pay-tv o in streaming su Sky Go e NOW. Dal secondo Live, infatti, non è prevista la diretta in chiaro su Tv8, il canale al tasto 8 del digitale terrestre. Questa sera il canale free del gruppo Sky trasmetterà in diretta il match di Conference League Roma-Bodo Glimt.

I fan di X Factor si stanno quindi chiedendo quando sarà possibile seguire X Factor 2021 Live in chiaro su TV8. Ve lo diciamo subito. L’appuntamento è sempre su Tv8 il mercoledì sera successivo alla messa in onda sulla pay-tv. Il secondo Live dunque andrà in onda in prima serata in chiaro il 10 novembre, e così a seguire ogni mercoledì su Tv8 per le successive settimane. C’è però una bella notizia. La finalissima verrà trasmessa in diretta anche su Tv8, oltre che su Sky, così che tutti possano seguirla.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per i Live di X Factor 2021? Al momento non è stato ufficializzato il numero esatto di puntate che andranno in onda su Sky Uno. Secondo le anticipazioni, dovrebbero essere sette. La prima giovedì 28 ottobre 2021; l’ultima – la finale – giovedì 9 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione dei Live: