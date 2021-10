X Factor 2021 Live: quante puntate, durata e quando finisce (finale)

Quante puntate sono previste per i Live di X Factor 2021? Al momento non è stato ufficializzato il numero esatto di puntate che andranno in onda su Sky Uno. Secondo le anticipazioni, dovrebbero essere sette. La prima giovedì 28 ottobre 2021; l’ultima – la finale – giovedì 9 dicembre 2021. Di seguito la possibile programmazione dei Live:

Prima puntata: giovedì 28 ottobre 2021

Seconda puntata: giovedì 4 novembre 2021

Terza puntata: giovedì 11 novembre 2021

Quarta puntata: giovedì 18 novembre 2021

Quinta puntata: giovedì 25 novembre 2021

Sesta puntata: giovedì 2 dicembre 2021

Settima puntata: giovedì 9 dicembre 2021

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata dei Live di X Factor 2021? La messa in onda è prevista dalle ore 21,15 alle ore 23,40 (poi spazio ad Hot Factor). La durata complessiva – pubblicità incluse – di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per i Live di X Factor 2021, ma dove vederle in diretta tv e in streaming? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con i Live della nuova edizione a partire da giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Inoltre la prima puntata sarà in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando), mentre dalla seconda puntata in chiaro X Factor 2021 andrà ogni mercoledì in prima serata.