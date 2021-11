X Factor 2021 Live: anticipazioni, concorrenti e ospiti della seconda puntata

Stasera, giovedì 4 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno in diretta dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, va in onda la seconda puntata dei Live di X Factor 2021. Alla conduzione Ludovico Tersigni, chiamato a sostituire Alessandro Cattelan. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Mika ed Hell Raton (Manuelito). Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla seconda puntata.

Anticipazioni e ospiti

Oggi, al termine del secondo Live, assisteremo alla prima eliminazione di questa edizione di X Factor. Se nella prima puntata i dodici concorrenti hanno presentato i loro inediti, questa sera dovranno confrontarsi con le cover. I voti espressi nella scorsa serata verranno sommati a quelli di oggi per decretare l’eliminato.

Ospite del secondo Live di X Factor 2021 è uno dei giovani talenti della musica italiana, Chiello, che ha iniziato il suo percorso con il visionario gruppo di culto FSK Satellite. Chiello è al suo album di debutto solista: Oceano Paradiso, e che ha già ottenuto in poche settimane oltre 10 milioni di stream sulle piattaforme digitali con il singolo “Quanto Ti Vorrei” mentre l’album “Oceano Paradiso” è già oltre i 30 milioni di stream. Con una scrittura che evoca immagini e sensazioni per analogia, tra metafore minimali e concrete e uno stile unico e versatile, Chiello riesce a farsi strada tra le tematiche più diverse. La sincerità è il tratto comune a tutte le undici tracce della sua produzione, segnata da una voce a volte sussurrata a volte graffiante: Chiello si mostra per quello che è, con tutti i suoi difetti e le sue vulnerabilità.

Concorrenti (cantanti) e assegnazioni

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata dei Live di X Factor 2021, ma quali sono i concorrenti (cantanti in gara)? Scopriamo insieme le assegnazioni con le canzoni loro affidate dai rispettivi giudici.