X Factor 2020: quante puntate (dalle audition ai live), durata, quando finisce

Quante puntate sono previste per X Factor 2020? Quando vanno in scena i Live? Da giovedì 17 settembre 2020 riparte lo storico Show di Sky da cui sono usciti diversi nomi della musica italiana. A giudicare i ragazzi la giuria composta da: Emma, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton. Ma quante puntate sono previste? In tutto, stando alle anticipazioni, andranno in onda 14 puntate. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate

Come detto, sono previste 14 puntate per X Factor 2020: dalle audition all’ultimo live. Ma come sono suddivise? Tre puntate saranno dedicate alle audition; due ai Bootcamp; 1 agli Homevisit; e 8 ai live. La prima puntata andrà in onda giovedì 17 settembre 2020; l’ultima – la finale di X Factor 2020 – il 17 dicembre 2020. Di seguito la programmazione completa (attenzione: la programmazione potrebbe variare):

Prima puntata (audition): giovedì 17 settembre 2020

Seconda puntata (audition): giovedì 24 settembre 2020

Terza puntata (audition): giovedì 1 ottobre 2020

Quarta puntata (bootcamp): giovedì 8 ottobre 2020

Quinta puntata (bootcamp): giovedì 15 ottobre 2020

Sesta puntata (homevisit): giovedì 22 ottobre 2020

Settima puntata (live): giovedì 29 ottobre 2020

Ottava puntata (live): giovedì 5 novembre 2020

Nona puntata (live): giovedì 12 novembre 2020

Decima puntata (live): giovedì 19 novembre 2020

Undicesima puntata (live): giovedì 26 novembre 2020

Dodicesima puntata (live): giovedì 3 dicembre 2020

Tredicesima puntata (live): giovedì 10 dicembre 2020

Quattordicesima puntata (finale live): giovedì 17 dicembre 2020

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Potrebbero interessarti Nero a metà 2: anticipazioni, trama e cast della terza puntata Supercoppa europea, stasera Bayern Monaco-Siviglia: dove vedere la partita Amore, cucina e curry: il cast del film, tutti gli attori