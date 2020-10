X Factor 2020, i giudici della nuova edizione: ecco chi sono

Anche quest’anno X Factor ha scelto quattro giudici che non le mandano di certo a dire: quattro saranno gli esperti schierati dall’altra parte del tavolo, pronti a valutare le esibizioni dei concorrenti e a guidare coloro che hanno passato le prime fasi di selezioni per arrivare al grande serale. X Factor, anche per quest’edizione 2020, è condotta da Alessandro Cattelan. Il Covdi ha messo in difficoltà tantissimi programmi quest’anno, X Factor si è adeguato alle misure restrittive rispettando le regole anti-contagio. Come ogni anno, il talent show va in onda su Sky Uno, appuntamento tutti i giovedì in prima serata. Scopriamo chi sono i giudici di quest’anno.

Emma

Emma ha guidato le squadre di Amici, dopo aver vinto a sua volta il talent che l’ha lanciata nel mondo della musica, eppure questa volta si è messa alla prova al banco di Sky, sedendo tra i giudici di X Factor. “Ho sempre amato le sfide perché mi spingono a tirare fuori il meglio di me o almeno lo spero! Stiamo vivendo un periodo “strano” e inevitabilmente anche questa edizione di X Factor sarà “diversa” dalle precedenti. Mi auguro che la musica e l’intrattenimento siano di grande aiuto per lanciare un messaggio positivo di rinascita e di ripartenza, soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che si mettono in gioco per il loro grande sogno”. Emma si occuperà degli Under Uomini.

Hell Raton

Manuelito, in arte Hell Raton, debutta in televisione con X Factor e sin da subito si è mostrato entusiasta all’idea di far parte della giuria di un talent show. ”

“Oggi ho sconfitto un grande demone: io racconto da sempre in streaming il mio mondo. Rivedere la puntata di X Factor mi ha colpito. È un’opportunità che ho colto molto volentieri. Scovare talenti e renderli grandi”. Hell Raton ha poi spiegato: “Di fronte a un talento provo a esaminarlo in tutti i suoi aspetti e le sue e abilità, con un approccio 2.0, per trovare, insieme, il percorso più adatto alla sua carriera. È quello che vorrei fare qui a X Factor, voglio mettermi al servizio di nuovi talenti per aiutarli a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica, con un lavoro di ricerca che esplori sempre nuove tendenze e tecnologie”. A lui la categoria Under Donne.

Manuel Agnelli

Un volto già conosciuto a X Factor fa ritorno sulla sedia da giudice: stiamo parlando di Manuel Agnelli, leader del gruppo rock Afterhours, che dopo qualche anno sabatico è tornato a X Factor come giudice. “Ho di nuovo, e credo come mai prima, l’occasione per portare la voce di un modo di fare musica e del perché fare musica, lontani dalle logiche dei numeri e del risultato a tutti i costi. La musica come linguaggio, come espressione del sé, come percorso umano e interiore, come presa di posizione, come atto di vita”.

“X Factor per me”, ha spiegato Agnelli, ” torna ad essere, ma con una consapevolezza tutta nuova, un tavolo di discussione libero da formule troppo rigide, libero da preconcetti. Uno spazio che si riapre. Un’occasione. Prendiamocela”. Agnelli si occuperà dei gruppi.

Mika

Anche Mika fa il suo grande ritorno tra i giudici di X Factor: voce internazionale, Mika si occuperà della sezione Over. “Torno a X Factor con una forte motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida. La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente. X Factor quest’anno sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata: ci sono!”.

