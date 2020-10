X Factor 2020: i concorrenti che volano ai LIVE, le scelte dei 4 giudici

Quali sono i concorrenti che prenderanno parte ai LIVE di X Factor 2020? Oggi, giovedì 22 ottobre 2020, su Sky Uno è andata in onda la puntata dei Last Call in cui i 4 giudici hanno formato le loro squadre con tre concorrenti a testa. Alla fase finale del talent show targato Sky sono stati ammessi:

Last Call

Chi ha preso parte ai Last Call di X Factor 2020? I Last Call, ovvero i “vecchi” Home Visit, l’ultima fase di selezione per poter accedere ai Live e rimanere nella squadra della propria categoria, sono andati in onda oggi. I concorrenti rimasti in gioco si sono esibiti davanti al loro giudice, affiancato da un consigliere speciale. Dei 5 concorrenti, ne sono rimasti 3 per ogni categoria, per un totale di 12 concorrenti che si sfideranno sul palco dei LIVE per raggiungere la vittoria. Questi i concorrenti che si sono sfidati ai Last Call per volare ai LIVE:

Under Uomini di Emma Marrone: Blind, Blue Phelix, Santi, Leo Meconi e Roccuzzo.

Under Donne di Hell Raton: Ale, Casadilego, Cmqmartina, Daria Huber, Mydrama.

Over di Mika: Disarmo, Eda Marì, Kaima, N.A.I.P., Vergo

Gruppi di Manuel Agnelli: Little Pieces of Marmalade, Manitoba, Melancholia, Wime, Yellow Monday

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

