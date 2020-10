X Factor 2020 Bootcamp, le categorie e le scelte di Mika e Hell Raton: anticipazioni

Partono questa sera, giovedì 8 ottobre, i Bootcamp di X Factor 2020: il momento spettacolare e tanto temuto dai concorrenti con la sfida delle cinque sedie. A inizio puntata i quattro giudici di questa edizione conosceranno finalmente la loro categoria, accendendo così la rivalità anche in giuria. Segue poi la prima parte dei Bootcamp con le selezioni effettuate da Mika ed Hell Raton. Quali cantanti supereranno la prova delle sedie proseguendo il loro sogno verso i Live? Lo scopriremo stasera, 8 ottobre, dalle 21.15 su Sky Uno.

Anticipazioni

Primo dei due appuntamenti con i Bootcamp di X Factor, lo show musicale di Sky condotto da Alessandro Cattelan. Sarà proprio quest’ultimo a comunicare durante questa puntata a ciascun giudice la categoria di cui sarà il mentore. Per i quattro giudici è arrivato il tempo di costruire la propria squadra, dando inizio anche alla competizione al tavolo della giuria. Solo i migliori artisti, dopo aver superato lo step delle Audizioni, otterranno una delle cinque sedie che vale il passaggio alle fasi successive.

Come funziona il meccanismo dei Bootcamp? Ciascun giudice ha a disposizione solo 5 sedie, una per ciascun componente scelto, e fino all’ultima esibizione potrà effettuare dei cambi, il fatidico e temutissimo “switch”, con cui decidere di dare il posto ad un altro concorrente. Una volta riempite le cinque sedie, infatti, l’unica possibilità per scegliere un nuovo cantante è quella di fare cambio con uno già seduto. La gara si fa durissima e avvincente, con ogni concorrente che dovrà lottare fino all’ultimo per conservare il proprio posto.

Nella prima puntata dei Bootcamp di stasera, 8 ottobre, andranno a comporre la loro squadra i giudici Mika ed Hell Raton. Emma e Manuel Agnelli invece effettueranno le proprie scelte la prossima settimana. Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta commenteranno l’operato dal giudice protagonista del Bootcamp, valutando le decisioni da lui prese anche pensando a un inizio di rivalità tra le varie squadre. La gara di X Factor 2020 entra nel vivo. Al termine dei due appuntamenti con i Bootcamp, solo i migliori 20 giovani artisti avranno la possibilità di giocarsi il tutto per tutto nella nuova fase definita “Last Call”: un’ultima chiamata per diventare, così, i 12 protagonisti della gara live di X Factor 2020.

X Factor 2020 Bootcamp, diretta tv e streaming

Dove vedere X Factor 2020 in tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il venerdì sera, 24 ore dopo la messa in onda. Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

Leggi anche: La nuova stagione di X Factor è un disastro

Potrebbero interessarti Miracle Workers – Dark ages torna con la seconda stagione su Italia 1: trama e cast Nero a metà 3 si farà: le anticipazioni sulla terza stagione e quando va in onda Chi vuol essere milionario: torna questa sera su Canale 5 il quiz di Gerry Scotti