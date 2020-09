X-Factor 2020, audizioni: le anticipazioni della prima puntata

Arriva finalmente l’appuntamento con X-Factor. Questa sera, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 21:15 su Sky Uno va in onda la prima puntata delle audizioni che porterà sul palcoscenico gli aspiranti talenti che dovranno superare ben sei puntate prima di arrivare al Live, in partenza il 29 ottobre. A condurre l’edizione 2020 è ancora una volta Alessandro Cattelan, nella giuria vedremo due new entry e due volti veterani. Un’edizione rinnovata, quella di quest’anno, anche a causa del Covid. Vediamo quali sono le anticipazioni della prima puntata.

Le audizioni di X-Factor 2020, le anticipazioni della prima puntata

Parte la nuova edizione di X-Factor. Le Audizioni dureranno 6 puntate e saranno divise così: tre puntate di Audizioni, due puntate di Bootcamp e infine la novità, la Last Call, l’ultima possibilità per giocarsi il tutto per tutto e rientrare nei 12 che andranno poi al Live. Quest’anno sono stati 40mila i materiali ricevuti dal programma e, dopo la prima scrematura ai casting, ecco che arrivano i giovani talenti pronti ad esibirsi davanti ai quattro giudici. Quest’anno vedremo schierati Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. In sala, causa Covid, non ci sarà pubblico, per cui gli aspiranti concorrenti si esibiranno soltanto davanti ai giudici nella cornice dello storico Teatro 5 di Cinecittà. In attesa di scoprire chi riuscirà a superare la prima puntata delle audizioni, vi diamo appuntamento a questa sera su Sky Uno o Tv8 con la prima puntata di X-Factor 2020.

