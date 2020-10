X Factor 2020: anticipazioni e ospiti della prima puntata dei LIVE, 29 ottobre

Questa sera, giovedì 29 ottobre 2020, partono i LIVE di X Factor 2020 con la prima puntata che vedrà i 12 cantanti in gara sfidarsi sul palco del famoso talent show, la Sky Wifi Arena. Dopo le sei puntate di selezioni, lo show di Sky prodotto da Fremantle apre la gara live con una struttura che mette la musica al centro di tutto. I tanti generi e le tante storie arrivati nelle selezioni di X Factor hanno acceso i riflettori su ragazzi provenienti da tutta Italia che comunicano con la loro musica, la loro voce, le loro idee, la composizione di canzoni proprie, la produzione musicale. A giudicarli 4 giudici: Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. I quattro accompagneranno le categorie in cui sono divisi i 12 nuovi artisti in gara, rispettivamente Under Uomini, Under Donne, Gruppi e Over. Alla conduzone, ovviamente, Alessandro Cattelan. Ma cosa succederà stasera, 29 ottobre 2020? Quali sono le anticipazioni di X Factor 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni

Nel corso della prima puntata dei Live di X Factor 2020 i 12 concorrenti ufficialmente in gara si faranno conoscere proponendo solo i loro inediti, brani originali che sono manifesto del loro progetto artistico e che poi troveranno spazio dal giorno dopo, venerdì 30, nell’album X Factor Mixtape 2020 (Sony Music Italy). Novità nel team creativo che immagina e poi realizza lo show musicale e televisivo: new entry di quest’anno Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, community artistica che si è distinta negli anni per il successo riscontrato nel mondo dello spettacolo e dell’entertainment. Dopo la puntata spazio all’Hot Factor, condotto da Daniela Collu che guiderà i commenti a caldo un secondo dopo la fine dello show di prima serata

X Factor 2020: gli ospiti della prima puntata

Quali sono gli ospiti della prima puntata dei LIVE di X Factor 2020? Ospite nel primo Live sarà Ghali, uno degli artisti italiani più stimati a livello interazionale, la cui musica è da sempre veicolo di messaggi sociali pieni di significato. A XF2020 presenterà Barcellona, brano estratto dal suo nuovo album multiplatino “DNA”. Le apparizioni televisive di Ghali tendono ad essere rare e memorabili e anche in questo caso proverà a stupirci con le sue qualità di indiscusso showman.

Concorrenti

Di seguito i concorrenti di X Factor 2020:

Santi

Blue Phelix

Blind

Mydrama

Casadilego

Cmqmartina

Eda Marì

Vergo

N.A.I.P. (Nessun Artista In Particolare)

I Little Pieces of Marmelade

I Manitoba

I Melancholia

Streaming e tv

Abbiamo visto anticipazioni e ospiti della prima puntata dei LIVE di X Factor 2020, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Lo show va in onda in prima serata tutti i giovedì sera (ore 21,15) a partire dal 17 settembre 2020 su Sky Uno, che trovate al canale 108 con il decoder Sky, mentre al tasto 455 con il digitale terrestre. Le varie puntate sono disponibili anche su TV8, in chiaro, al tasto 8 del telecomando del digitale terrestre ma “solo” il mercoledì sera sucessivo alla messa in onda (6 giorni dopo). Potete seguire la serata in tv ma anche in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet o recuperare la messa in onda con Sky Go o Now Tv.

