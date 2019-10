Bootcamp X Factor 2019, riassunto prima puntata: i concorrenti scelti da Samuel e Sfera per Gruppi e Under Donna

Ieri, 3 ottobre 2019, è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2019, il talent targato Sky e condotto da Alessandro Cattelan. Abbiamo dunque scoperto quelle che sono le squadre scelte dai giudici Samuel e Sfera Ebbasta rispettivamente per i Gruppi e la categoria Under Donna.

Giovedì prossimo, in prima serata su Sky Uno, toccherà a Malika Ayane e Mara Maionchi scegliere i concorrenti da portare agli Home Visit, rispettivamente per le categorie Under Uomini e Over. Ecco tutto quello che è successo nella puntata di ieri dei Bootcamp di X Factor.

Tutto quello che c’è da sapere sui Boocamp di X Factor

Bootcamp X Factor 2019, riassunto prima puntata: i concorrenti dei Gruppi

Iniziano i Bootcamp, uno dei momenti di maggiore tensione e pathos del talent di Sky, con lo spietato gioco delle cinque sedie. I giudici dovranno infatti scegliere i concorrenti che formeranno le loro squadre, da portare agli Home Visit.

Una volta occupate tutte le sedie è possibile lo switch: il giudice può far alzare uno dei ragazzi già scelti per cedere il posto ad un altro più meritevole. La prima puntata si apre con i Gruppi: i ragazzi scoprono così che il loro giudice sarà Samuel, il leader dei Subsonica.

La prima band a esibirsi è quella degli Ophelya, un trio tutto al femminile: nonostante qualche imprecisione, ricevono la prima sedia. Passano anche i Kyber, che già avevano convinto durante le audizioni. I Metriaksak invece non superano i Bootcamp.

Chi è Samuel Romano, nuovo giudice di X Factor 2019 e cantante dei Subsonica

La terza sedia dei Bootcamp di X Factor Samuel la assegna ai Monkey Tempura. Fuori dalla gara per il giudice Samuel Gli Ambo i lati. Dopo qualche tentennamento, il leader dei Subsonica assegna una sedia ai K_Mono.

Fuori dai giochi invece il duo rap dei TNL. Gli ultimi ad ottenere una sedia sono invece i ragazzi in camicia dei Keemosabe. Tornano a casa gli Accasaccio. A questo punto arriva il momento del primo switch di questi Bootcamp: i Sierra, con una cover dei Dua Lipa, convincono i giudici e strappano il posto alle Ophelya.

Nuovo switch con I Booda, che già avevano convinto giudici e pubblico di X Factor durante le audizioni: con la loro versione di River prendono il posto di dei Monkey Tempura.

Convincono eccome i Seawords, che prendono il posto dei Keemosabe.

Si completa dunque la squadra dei gruppi scelta da Samuel per gli Home Visit:

Booda – 27/39 anni, musicisti

K_Mono – 23/30 anni, studente e musicisti

Kyber – 24/26 anni, guide turistiche e disoccupato

Seawards – 20/21 anni, studentessa e barista

Sierra – 26 anni, musicisti

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti dell’edizione 13 di X Factor

Bootcamp X Factor 2019, riassunto prima puntata: i concorrenti delle Under Donna

Si continua con il nutrito gruppo delle Under Donna, che scoprono come il loro giudice sia Sfera Ebbasta. La prima sedia, nonostante qualche imprecisione, viene assegnata a Claudia Ciccateri, mentre la seconda a sedersi è Martina Maggi.

Quest’anno il livello di questa categoria sembra particolarmente alto e di qualità. Anche la terza concorrente ottiene subito una sedia: si tratta di Sara d’Elia. È poi il turno della spagnola Maria Sitja, che porta una canzone di Miguel Bosé. Una scelta che non convince Sfera, che decide di non portarla agli Home Visit. La quarta sedia va ad Arianna Del Giaccio.

Non superano i Bootcamp di X Factor 2019 né Sara El Abbadi né Miriana Legari. Non poteva invece non sedersi Sissi (Silvia Cesana) che incanta ancora una volta con una cover di Rihanna.

Fuori invece Lavinia Di Ferdinando. Occupate tutte le sedie, è il momento del primo switch. Maria D’Amico prende il posto di Claudia.A seguire dentro Doll Kill e fuori Sara. Mariam Rouass prende il posto di Martina.

Chi sono i giudici dell’edizione 2019 di X Factor

Convince Beatrice Giliberti, chitarra e voce, che impone a Sfera un altro switch, questa volta con Arianna. Nel finale di questa prima puntata di Bootcamp arrivano alcuni pezzi grossi come Sofia Tornambene, in arte Kimono, che con la sua voce delicata canta un successo di De Gregori: esce Maria.

Potrebbero interessarti Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, rompe il silenzio social e spiega al pubblico cosa è successo con Propaganda Live | VIDEO Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 4 ottobre 2019 | Trono classico o over? Ascolti tv giovedì 3 ottobre 2019: Un passo dal cielo 5 è il programma più visto di ieri sera

Infine l’ultima concorrente della puntata di ieri di X Factor 2019 è Giordana Petralia con la sua arpa. Switch con Doll Kill.

Ecco dunque la squadra delle Under Donna scelta da Sfera al termine della prima puntata dei Bootcamp di X Factor:

Beatrice Giliberti – 17 anni, studentessa

Giordana Petralia – 16 anni studentessa

Mariam Rouass (Maryam) – 18 anni, parrucchiera

Silvia Cesana (Sissi) – 20 anni, studentessa

Sofia Tornambene (Kimono) – 16 anni, studentessa