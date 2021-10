World War Z: trama, cast e streaming del film

Stasera, 31 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda World War Z, film del 2013 diretto da Marc Forster. La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo World War Z. La guerra mondiale degli zombi di Max Brooks del 2006 e vede come protagonista Brad Pitt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Quella che per Gerry Lane e famiglia sembra una giornata come le altre si rivela ben presto essere l’inizio di una tragedia su scala mondiale. Una terribile infezione, che trasforma gli esseri umani in mutanti simili a zombie, si scatena a Filadelfia e nel resto del globo. Tutti gli uomini, se morsi da uno zombie, vengono a contatto con il virus e in pochi secondi si trasformano a loro volta in zombie: creature molto veloci e con una forza tale da permettere ad un infetto di sollevare con un solo braccio un uomo adulto; sono estremamente feroci nei confronti dei non infetti, che cercheranno di mordere, saltandogli letteralmente addosso, fino a quando non manifestano i sintomi dell’infezione; l’unico modo per ucciderli definitivamente sembra essere quello di sparargli alla testa o causargli un trauma cranico. Gerry per salvare la sua famiglia chiama Thierry Umutoni, sottosegretario delle Nazioni Unite e suo vecchio amico, chiedendogli di inviare un elicottero per recuperare lui e la famiglia. L’origine del virus è sconosciuta e il governo statunitense offre riparo alla famiglia Lane a bordo di un’imbarcazione federale, a patto che Gerry, ex investigatore delle Nazioni Unite, parta alla ricerca di un rimedio insieme ad un giovane virologo, Fassbach.

World War Z: il cast del film

Abbiamo visto la trama di World War Z, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brad Pitt: Gerry Lane

Mireille Enos: Karen Lane

Daniella Kertesz: Segen

James Badge Dale: Capitano Speke

David Morse: Gunther Haffner

Fana Mokoena: Thierry Umutoni

David Andrews: Capitano Mullenaro

Sterling Jerins: Constance Lane

Abigail Hargrove: Rachel Lane

Peter Capaldi: Dottore OMS

Pierfrancesco Favino: Dottore OMS

Ruth Negga: Dottore OMS

Moritz Bleibtreu: Dottore OMS

Michiel Huisman: Ellis

Ludi Boeken: Jurgen Warmbrunn

Grégory Fitoussi: Pilota aereo da trasporto

Matthew Fox: USAF Pararescue

Streaming e tv

Dove vedere World War Z in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 31 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.