Wolf Call – Minaccia in alto mare: trama, cast e streaming del film

Stasera, 28 ottobre 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Wolf Call – Minaccia in alto mare (Le chant du loup), film del 2019 scritto e diretto da Antonin Baudry. Tra gli interpreti principali figurano François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb e Paula Beer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il Titan, un sottomarino nucleare della Marine nationale francese, è in missione al largo della costa siriana per recuperare dei sommozzatori, al comando del comandante Grandchamp e dal suo secondo D’Orsi. Mentre localizzano una fregata iraniana in superficie, l'”orecchio d’oro” del sottomarino, l’addetto al sonar Chanteraide, capta un suono dubbio ma non lo identifica esattamente. Pensa di riconoscere un sottomarino russo, che non corrisponde a nessuna imbarcazione attiva e finisce per classificare il suono come un biologico. Questo errore mette in serio pericolo di vita l’intero equipaggio. Cercando di recuperare la fiducia dei suoi compagni, Chanteraide si metterà in una situazione ancora più complicata al fine di trovare l’origine della traccia.

Wolf Call – Minaccia in alto mare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wolf Call – Minaccia in alto mare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

François Civil: Chanteraide

Omar Sy: D’Orsi

Mathieu Kassovitz: ALFOST

Reda Kateb: Grandchamp

Paula Beer: Diane

Alexis Michalik: Secondo SNLE-B2R

Jean-Yves Berteloot: Comandante CIRA

Damien Bonnard: Ufficiale di navigazione SNLE

Streaming e tv

Dove vedere Wolf Call – Minaccia in alto mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 ottobre 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Sky Go.