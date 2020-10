We are who we are, le anticipazioni della quarta puntata

We are who we are è la serie Sky diretta da Luca Guadagnino e in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Questa sera, 30 ottobre 2020, tornano le avventure di Fraser e Caitlin. Ecco le anticipazioni della quarta puntata, con gli episodi 7 e 8. Ultimo appuntamento dunque con l’acclamata serie del regista di Chiamami con il tuo nome. Vediamo di cosa parlerà la trama.

Anticipazioni

Nella settima puntata di We are who we are una terribile notizia sconvolge la base militare. Sarah deve reagire alle dure accuse che Richard le ha rivolto pubblicamente. Anche Fraser e Caitlin, impegnati con i preparativi della Festa del Ringraziamento, devono affrontare la notizia. Caitlin si riavvicina a Sam e decide di trascorrere con altri amici una notte lontani dalla base militare. Si recano alla villa dove tempo fa hanno festeggiato il matrimonio tra Craig e Valentina.

Nell’ottavo e ultimo episodio, Sarah ha scoperto il tradimento di Maggie con Jenny e quindi organizza il trasferimento di Richard e della sua famiglia a Chicago. Ma, prima della partenza, Fraser le propone di scappare verso Bologna per il concerto di Blood Orange. I ragazzi allora partono e durante il tragitto ottengono un passaggio da tre ragazzi: qui incontrano Luca, che mostra alcuni interessi in comune con Fraser. Caitlin nota l’affinità tra i due e li lascia da soli. Harper conosce il barista del locale in cui si tiene il concerto, che crede che sia transgender. Harper non si sente a suo agio, così scappa senza aspettare Fraser. Il ritorno a casa riserverà però una sorpresa.

Ma dove vedere We are who we are? La serie viene mandata in onda su Sky Atlantic dalle ore 21:15 a partire da venerdì 9 ottobre 2020. La serie tv è disponibile anche in streaming su NOW TV dov’è possibile seguire in diretta la messa in onda. Chi vuole guardare la serie in 4K HDR può farlo con Sky Q. Chi invece vuole recuperare in un secondo momento la messa in onda della serie, può avvalersi della funzione on demand di Sky Go, ma anche su NOW TV.

