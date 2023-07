Watcher: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Watcher è il film in onda su Sky Cinema Uno, questa sera, domenica 30 luglio 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una pellicola del 2022 diretta da Chloe Okuno. Protagonisti sono Maika Monroe e Karl Glusman. Ma qual è la trama e il cast del film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di una giovane donna americana, Julia (Maika Monroe), che insieme al marito Francis (Karl Glusman) si trasferisce a Bucarest. Lei ha abbandonato la carriera di attrice per seguire Francis, che si è dovuto spostare in Romania per lavoro, ma nella sua nuova casa Julia è spesso da sola, annoiata e depressa.

Una notte nota che dal condominio di fonte, dall’altra parte della strada, qualcuno sembra intento a osservarla. Ben presto la donna capisce che l’atteggiamento del suo vicino di casa non è stato solo un caso; infatti, Julia si rende conto che lo sconosciuto la spia attentamente, come se volesse tenerla d’occhio. È così che la giovane, spaventata, inizia a sospettare che l’uomo possa essere un serial killer del posto, noto come “Il ragno”, che è solito decapitare le donne…

Watcher: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Maika Monroe, Karl Glusman, Burn Gorman, Tudor Petrut, Gabriela Butuc, Madalina Anea, Cristina Deleanu, Bogdan Farcas, Daniel Nuta, Ioana Abur, Flaviu Crisan, Stefan Iancu, Florian Ghimpu, Lucian Ionescu, Radu Bunescu. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Maika Monroe: Julia

Karl Glusman: Francis

Burn Gorman: Daniel Weber

Tudor Petrut: Tassista

Mădălina Anea: Irina

Cristina Deleanu: Eleanora

Daniel Nuță: Cristian

