Wake Up: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 30 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Wake Up, film del 2018 diretto da Aleksandr Chernyaev e Fedor Lyass. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un uomo si risveglia in Oklahoma in un letto d’ospedale senza ricordare chi sia ma scopre di essere ricercato dalla polizia per una serie di omicidi. Con l’aiuto dell’infermiera che crede alla sua innocenza, fugge dall’ospedale. Insieme cercheranno le prove della sua innocenza.

Wake Up: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Wake Up, ma qual è il cast del film? Ecco gli attori principali:

Jonathan Rhys Meyers

Francesca Eastwood

William Forsythe

Malik Yoba

James Austin Kerr

Streaming e tv

Dove vedere Wake Up in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.