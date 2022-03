Vostro onore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, lunedì 14 marzo 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Vostro onore, remake italiano di una serie israeliana intitolata Kvodo e di quella americana prodotta da Showtime, dal titolo Your Honor. Nella versione oltreoceano Bryan Cranston (Breaking Bad) è il protagonista. Qui il ruolo è ricoperto da Stefano Accorsi. La fiction prende quindi il testimone di Màkari 2, che ha visto la messa in onda della sua ultima puntata lunedì scorso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla nuova fiction di Rai 1.

Trama

Ludovica scopre dalla madre di Nino che, la sera del furto, il ragazzo ha ricevuto una chiamata a parte di Salvatore. Nel frattempo Matteo si renderà conto che Camilla potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza in questo caso che stanno seguendo. E poi ancora, gli spoiler di questa terza puntata della fiction Rai con Stefano Accorsi, rivelano che Salvatore riuscirà ad arrestare un importante collaboratore del clan di Filippo Grava, anche per scagionarsi agli occhi dei suoi colleghi. A seguire, ci sarà il secondo episodio di questa terza puntata di Vostro Onore in onda oggi, lunedì 14 marzo. Le anticipazioni rivelano che Filippo cercherà in tutti i modi di portare Salvatore dalla sua parte. Intanto l’ispettore della DIA, dopo essersi ritrovato messo alle strette, deciderà di sparire e quindi di far perdere le sue tracce. Occhi puntati anche su Vittorio e Matteo: i due si riavvicineranno tantissimo, proprio come non accadeva da anni nel ricordo di Linda, moglie e mamma scomparsa troppo presto. E poi ancora, le anticipazioni della terza puntata di Vostro Onore rivelano che Vittorio si ritroverà a dover aiutare Salvatore: dopo essere stato ferito, lo farà soggiornare nella sua casa al lago, al riparo da occhi indiscreti. Spazio poi alle vicende di Chiara: in questa penultima puntata della fiction, verrà colta da un malore mentre si trova a scuola. Dopo aver perso i sensi, verrà portata con urgenza in ospedale, per essere sottoposta a tutti gli accertamenti medici del caso e scoprire cosa sia successo.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Vostro onore, ma qual è il cast completo della fiction di Rai 1? Nel cast ci sono tanti attori italiani di primo livello come Stefano Accorsi, Matteo Oscar Giuggioli, Barbara Ronchi, Remo Girone, Francesco Colella e Camilla Semino Favro. Di seguito l’elenco completo di tutti gli attori con i rispettivi ruoli/personaggi: