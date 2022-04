A che ora inizia Volti dei Vangeli: l’orario della serata con Papa Francesco su Rai 1

A che ora inizia Volti dei Vangeli, la serata evento su Rai 1 con Papa Francesco che a Pasqua commenta gli incontri di Gesù? Un appuntamento imperdibile in onda nella serata di Pasqua a partire dalle 21.25. La serata, presentata da Monica Maggioni, direttrice del Tg1, sarà aperta da un contributo che Roberto Benigni ha preparato per l’occasione, dedicato al volto gioioso di Gesù nel giorno della Pasqua di Resurrezione. Le parole si uniranno alla bellezza di alcuni quadri che hanno fatto la storia dell’arte. Un’occasione unica e da non perdere, per tutti i fedeli e non solo, nella serata della Domenica di Pasqua, impreziosita dall’introduzione di Benigni.

Durata

Abbiamo visto a che ora inizia (orario) Volti dei Vangeli, ma quanto dura (durata) la serata su Rai 1 con Papa Francesco? Appuntamento oggi, 17 aprile 2022, alle ore 21.25 con la presentazione di Monica Maggioni e la riflessione di Benigni sul volto del Cristo Gioioso. L’intervento di Benigni durerà circa un quarto d’ora. Seguirà poi lo speciale con Papa Francesco, con il suo commento ad alcuni passi celebri del Vangelo e agli incontri di Gesù, che durerà circa 45 minuti.

Anticipazioni

La voce del Papa accompagna lo spettatore dentro le scene evangeliche, rappresentate dai grandi artisti nei quadri, negli affreschi, nelle miniature dei codici e nelle sculture, molte delle quali appartenenti al tesoro di bellezza conservato in Vaticano. Ogni personaggio che incontra Gesù viene raccontato dal Papa ed è illustrato da immagini famose ma anche sconosciute e inedite attraverso l’obiettivo del fotografo-regista che “entra” nei quadri, negli affreschi e nelle miniature e nei loro dettagli. L’incontro con i Vangeli e con questi protagonisti è stato poi oggetto di una lunga intervista che il Papa ha concesso agli autori del progetto e che serve da fil rouge della narrazione.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia Volti dei Vangeli, ma dove vedere la serata evento con Papa Francesco? Appuntamento questa sera – domenica 17 aprile 2022 (Pasqua) – su Rai 1 dalle 21.25. Il programma sarà introdotto dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni e si aprirà con un contributo di Roberto Benigni. Se non siete a casa potete seguire in diretta streaming su RaiPlay o recuperarla in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.