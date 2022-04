Volevo Fare la Rockstar 3 ci sarà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Si farà Volevo Fare la Rockstar 3? La celebre serie, seguitissima soprattutto da un pubblico giovane, ha ottenuto un discreto successo su Rai 2 in termini d’ascolti con le ultime puntate della seconda stagione trasmesse oggi, 13 aprile 2022. Per questo tutti i fan della serie sono curiosi di sapere se ci sarà una terza stagione. Non vi teniamo sulle spine e vi diciamo che al momento né la Rai né Pepito Produzioni, che producono la serie, si sono espresse circa una possibile terza stagione della fiction.

La probabilità che le avventure Olivia e di tutta la sua famiglia tornino sugli schermi della Rai è comunque probabile, visto che ha riscosso grande successo soprattutto tra i giovani ed è tra le serie più seguite sulla piattaforma streaming Rai Play. Inoltre in occasione della fine delle riprese della seconda stagione, avvenuta nel febbraio 2021, un servizio del Tgr del Friuli Venezia Giulia aveva anticipato che i nuovi episodi erano in fase di scrittura. L’intenzione di proseguire con Volevo Fare la Rockstar 3 c’è, ma bisogna fare i conti con gli ascolti di questa seconda stagione che non sono stati entusiasmanti, con circa 750.000 telespettatori (4,5% di share). Anche se come detto il pubblico giovane segue spesso queste serie on demand su Rai Play. Qualora una terza stagione dovesse esserci, potrebbe essere trasmessa nel 2024.

Cast

Abbiamo visto se Volevo fare la Rockstar 3 ci sarà, ma qual è il cast della serie? Tanti i personaggi che hanno preso parte a questa seconda stagione. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.