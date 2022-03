Volevo Fare la Rockstar 2: il cast (attori e personaggi) della serie di Rai 2

Qual è il cast (attori e personaggi) della serie Volevo fare la rockstar 2, la seconda stagione in onda su Rai 2 da mercoledì 23 marzo 2022? La fiction segue le vicende della famiglia Mazzuccato. Tutti pronti a tornare a Caselonghe, per scoprire cosa stanno combinando Olivia e gli altri protagonisti della fiction. Tra gli attori protagonisti troviamo Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti, per la regia di Matteo Oleotto. Una coproduzione Rai Fiction e Pepito Produzioni. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori con i rispettivi personaggi interpretati:

Valentina Bellè è Olivia Mazzuccato: la protagonista, ragazza madre che si barcamena tra mille lavori ed il rapporto non idilliaco con la madre. Nella prima stagione conosce e s’innamora di Francesco, il nuovo proprietario del market in cui lavora, ma le tempistiche non sembrano essere a loro favore.

la protagonista, ragazza madre che si barcamena tra mille lavori ed il rapporto non idilliaco con la madre. Nella prima stagione conosce e s’innamora di Francesco, il nuovo proprietario del market in cui lavora, ma le tempistiche non sembrano essere a loro favore. Giuseppe Battiston è Francesco: arriva a Caselonghe con la figlia Martina (Margherita Morchio), ora partita per studio in Canada. Fatica ad integrarsi, ma è soprattutto Olivia ad aiutarlo. Tra due la chimica è innegabile, anche se spesso litigano e non si trovano d’accordo. Nella seconda stagione, però, inizia a frequentare Silvia.

arriva a Caselonghe con la figlia (Margherita Morchio), ora partita per studio in Canada. Fatica ad integrarsi, ma è soprattutto Olivia ad aiutarlo. Tra due la chimica è innegabile, anche se spesso litigano e non si trovano d’accordo. Nella seconda stagione, però, inizia a frequentare Silvia. Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner sono Emma e Viola Mazzuccato: le due figlie di Olivia, soprannominate Brulle, che la protagonista ha avuto da una relazione con Vittorio (Ernesto D’Argenio), musicista scappato a Londra per inseguire il suo sogno di diventare famoso. Emma è la più intelligente della famiglia, mentre Viola ha un carattere irruento.

le due figlie di Olivia, soprannominate Brulle, che la protagonista ha avuto da una relazione con (Ernesto D’Argenio), musicista scappato a Londra per inseguire il suo sogno di diventare famoso. Emma è la più intelligente della famiglia, mentre Viola ha un carattere irruento. Riccardo Maria Manera è Eros Mazzuccato: fratello minore di Olivia, nasconde all’inizio la sua omosessualità, per poi fare outing alla fine della prima stagione. Diventa amico di Martina, che si prende una cotta per lui, ma che alla fine lo aiuta molto. Ha una relazione segreta con Antonio, carabiniere e figlio del sindaco di Casalonghe.

fratello minore di Olivia, nasconde all’inizio la sua omosessualità, per poi fare outing alla fine della prima stagione. Diventa amico di Martina, che si prende una cotta per lui, ma che alla fine lo aiuta molto. Ha una relazione segreta con Antonio, carabiniere e figlio del sindaco di Casalonghe. Emanuela Grimalda è Nadia Casarin: madre di Olivia, torna nella sua vita cercando di farsi perdonare per averla trascurata a causa delle sue dipendenze in passato. Ma Olivia fa fatica a fidarsi: per questo, Nadia dovrà impegnarsi, trovando anche un lavoro come giardiniera nella villa di Nice.

madre di Olivia, torna nella sua vita cercando di farsi perdonare per averla trascurata a causa delle sue dipendenze in passato. Ma Olivia fa fatica a fidarsi: per questo, Nadia dovrà impegnarsi, trovando anche un lavoro come giardiniera nella villa di Nice. Angela Finocchiaro è Nice Zignoni: madre di Vittorio, è una donna sofisticata che dopo aver incontrato le Brulle cerca di insegnare loro ciò che per lei è meglio. Ma è soprattutto Emma a legare con Nice, condividendo entrambe le stesse passioni, come quelle per l’arte e la letteratura.

madre di Vittorio, è una donna sofisticata che dopo aver incontrato le Brulle cerca di insegnare loro ciò che per lei è meglio. Ma è soprattutto Emma a legare con Nice, condividendo entrambe le stesse passioni, come quelle per l’arte e la letteratura. Sara Lazzaro è Daniela: migliore amica di Olivia da sempre, fa la veterinaria ed era membro dei Takabrighe, band rock con cui Olivia sognava di sfondare.

migliore amica di Olivia da sempre, fa la veterinaria ed era membro dei Takabrighe, band rock con cui Olivia sognava di sfondare. Matteo Lai è Fulvio: parroco di Caselonghe, nonché grande amico di Olivia e Daniela, con cui ha suonato nei Takabrighe.

parroco di Caselonghe, nonché grande amico di Olivia e Daniela, con cui ha suonato nei Takabrighe. Alessia Debandi è Vanessa: fidanzata di Antonio ed amica di Eros, è ignara del fatto che i due abbiano una relazione. Alla fine della prima stagione rimane incinta di Antonio, cosa che getta nel panico quest’ultimo, che organizza una fuga in Slovenia con Eros. Ma il fratello di Olivia, alla fine, rinuncia a partire.

fidanzata di Antonio ed amica di Eros, è ignara del fatto che i due abbiano una relazione. Alla fine della prima stagione rimane incinta di Antonio, cosa che getta nel panico quest’ultimo, che organizza una fuga in Slovenia con Eros. Ma il fratello di Olivia, alla fine, rinuncia a partire. Anna Ferzetti è Silvia: professoressa della scuola serale in cui si iscrive Olivia, ma anche nuovo interesse amoroso di Francesco. Sebbene la protagonista la veda come una nemica, non può negare che sia diventata la sua mentore.

professoressa della scuola serale in cui si iscrive Olivia, ma anche nuovo interesse amoroso di Francesco. Sebbene la protagonista la veda come una nemica, non può negare che sia diventata la sua mentore. Francesco Di Raimondo è Fabio: un artista energetico e talentuoso che nota Eros e si innamora di lui, spingendo il giovane Mazzuccato a fare nuove scelte.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Volevo Fare la Rockstar 2, ma dove vedere la fiction in diretta tv e in streaming? La serie viene proposta in prima serata su Rai 2 da mercoledì 23 marzo 2022 alle 21.20 per quattro prime serate. Rai 2 è disponibile al canale 2 del telecomando del digitale terrestre in HD. Chi vuole seguirla in diretta streaming o recuperando gli episodi in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand può farlo collegandosi a RaiPlay.