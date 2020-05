Vivi e lascia vivere 2: si farà la seconda stagione?

Ci sarà un Vivi e lascia vivere 2? E’ prevista una seconda stagione della serie tv con Elena Sofia Ricci? La risposta ufficiale al momento non c’è. Nulla di certo. Molto probabilmente però la Rai sta pensando al secondo atto della fortunata fiction anche se, come rivelato dal regista Corsicato a Fanpage.it, “questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito. Però ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello”. Ovviamente, al momento, l’emergenza Coronavirus è un freno, ma già qualcosa si starebbe muovendo. Una seconda stagione di Vivi e lascia vivere è quindi sempre più all’orizzonte. Non ci resta che attendere sviluppi.

Dove siamo rimasti

Cosa è successo nell’ultima puntata di Vivi e lascia vivere? Nell’episodio numero undici (il penultimo) abbiamo visto i protagonisti a poche ore dal drammatico incidente automobilistico di cui è rimasto vittima Giovanni. Toni, nonostante fosse ricercato per omicidio, è stato al fianco della famiglia. Presenti anche Laura e le figlie che si sono ritrovate al capezzale di Giovanni nella speranza che un simile evento possa riconciliarle una volta per tutte. Ma c’è stata qualche brutta sorpresa…

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Vivi e lascia vivere Laura ha ricevuto le minacce di un misterioso ricattatore che ha fatto leva sui suoi segreti per il proprio interesse. Intanto, Renato ha preso la difficile decisione di allontanarsi ancora dalla famiglia. Ma farlo non è stato affatto semplice…

COSA È SUCCESSO IN TUTTE LE PUNTATE DI VIVI E LASCIA VIVERE

Vi siete persi le puntate di Vivi e lascia vivere? Niente panico, su RaiPlay.it le potete ritrovare e gustare grazie alla funzione ondemand. Buona visione!

Potrebbero interessarti Vivi e lascia vivere: cosa è successo nell’ultima puntata (riassunto) Hunger Games – Il canto della rivolta (parte 2): il cast completo del film Morte sulla scogliera: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2