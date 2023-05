Vivere non è un gioco da ragazzi: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Stasera, lunedì 29 maggio 2023, alle ore 21,30, su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova serie tv che vede al centro un gruppo di adolescenti alle prese con un dramma e con le conseguenze delle loro azioni, ma è anche la storia dei loro genitori e della difficoltà di comunicazione tra generazioni differenti. A dirigere la serie c’è Rolando Ravello, già dietro la macchina da presa per Immaturi-La serie e Tutta colpa di Freud-La serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stando alle anticipazioni degli ultimi episodi, si assisterà ad un improvviso ribaltamento delle carte e ci sarà l’esigenza da parte delle persone coinvolte nello spaccio e consumo di droga, tra i banchi del noto liceo bolognese, di raccontare la verità. Sia i ragazzi che gli adulti, infatti, si troveranno nella condizione di sviscerare segreti che avevano nascosto fino a quel momento. Lele, ancora innamorato di Serena, prende coraggio e affronta le sua responsabilità, ed è così che scopre qual è il fine di Saguatti, che indaga su di lui dopo la morte di Mirco. Il poliziotto, infatti, nasconde un passato tormentato e simile a quello su cui sta indagando. Intanto, Lele, troverà nuove e imprevedibili difficoltà nel riavvicinarsi a Serena, poiché i criminali da cui aveva comprato la droga, iniziano a minacciarlo.

I diversi personaggi che si muovono nella storia, partendo da Lele, passando per i suoi compagni di classe e finendo con i suoi genitori, si troveranno a dover fare i conti con le situazioni lasciate in sospeso siano con gli altri che con loro stessi, affrontando così delle trasformazioni dolorose, ma necessarie o decidendo di fuggire dai propri problemi. Il finale della puntata, però, lascia spazio alla speranza, sottolineando che sia adulti che ragazzi, affrontando i loro demoni, come i loro problemi, possono superare anche le più incredibili avversità.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: