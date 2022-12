Viva Rai 2 streaming e diretta tv: dove vedere o rivedere lo show di Fiorello

Dal 5 dicembre 2022 alle ore 7,15 del mattino su Rai 2 arriva Viva Rai 2, lo show mattutino di Rosario Fiorello preceduto da prove di risveglio in diretta Instagram e a seguire su RaiPlay con la rassegna più improbabile d’Italia. Ideatore, direttore artistico, autore e protagonista del morning show sarà Fiorello che, con questo programma, dimostra ancora una volta la voglia e la capacità di spostare la frontiera dell’innovazione editoriale e della modalità di proporsi al pubblico. L’appuntamento del mattino, partito dai social, si trasforma così in 115 spettacoli di 45 minuti in diretta: un buongiorno che, tra infotainment e varietà, mantiene intatta l’atmosfera tipica di allegria di Fiorello e degli amici del bar che commentano insieme i fatti del giorno. Dove vedere Viva Rai 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Lo show andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 7,15 su Rai 2 e in simulcast su RadioTuttaItaliana e in live streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Ma non finisce qui: si potrà vedere tutto anche su Rai 1 in replica in terza serata e nel weekend, alle ore 10, su Rai Radio 2. Estratti dello show saranno pubblicati quotidianamente anche sui social Facebook, Instagram, Twitter e Tiktok.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viva Rai 2, ma dove viene girato (location) il programma? Quinte insolite dello show saranno via Asiago 10 – la storica sede della Rai – e il glass, uno studio dalle pareti trasparenti a ricordare quell’ambientazione spartana, in mezzo alla gente, tipica dei bar del mattino. Un grande palcoscenico diffuso pronto ad accogliere i diversi momenti dello spettacolo.