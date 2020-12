Vite in fuga: la trama della prossima puntata, l’ultima: il finale di stagione. Le anticipazioni

Cosa succederà nella prossima puntata di Vite in fuga, l’ultima, il finale di stagione? Questa sera, 6 dicembre 2020, abbiamo visto Silvia scoprire con grande stupore e rammarico che suo marito è accusato di aver ricevuto una tangente per poter concludere definitivamente la trattativa che ha poi portato la banca al fallimento totale. Claudio si è sentito annientato dalla decisione della moglie e così ha comunicato a Casiraghi di aver deciso di costituirsi e di mettere fine alla sua fuga. Ma cosa accadrà ora? Di seguito le anticipazioni (trama) della sesta e ultima (il finale di stagione) puntata di Vite in fuga in onda domani:

Il rapporto tra Silvia e Claudio subirà una frattura importante, al punto che la donna deciderà di prendere le distanze da suo marito, desiderosa di voltare pagina e cambiare definitivamente vita dopo tutti gli intrighi e gli inganni dell’ultimo periodo. Eppure la trama del finale di stagione di Vite in fuga racconta che i due coniugi Caruana si ritroveranno ancora una volta ad aver bisogno l’uno dell’altra. Silvia, quindi, dovrà tornare di nuovo sui propri passi e lo farà per il bene delle persone più importanti della sua vita: i suoi due figli. Claudio e Silvia, infatti, saranno costretti a mettere una “toppa” sul proprio rapporto ormai in frantumi. Il motivo? La scomparsa dei due figli…

Quando va in onda la sesta e ultima puntata

Quando va in onda la sesta e ultima (finale di stagione) puntata di Vite in fuga? La messa in onda è prevista per domani, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 21,20. Di seguito la programmazione Rai per la fiction di Rai 1:

Prima puntata: domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA

domenica 22 novembre 2020 TRASMESSA Seconda puntata: lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA

lunedì 23 novembre 2020 TRASMESSA Terza puntata: domenica 29 novembre 2020 TRASMESSA

domenica 29 novembre 2020 TRASMESSA Quarta puntata: lunedì 30 novembre 2020 TRASMESSA

lunedì 30 novembre 2020 TRASMESSA Quinta puntata: domenica 6 dicembre 2020 TRASMESSA

domenica 6 dicembre 2020 TRASMESSA Sesta puntata: lunedì 7 dicembre 2020

Vite in fuga: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Potrebbero interessarti Quando va in onda l’ultima puntata di Vite in fuga: data e orario finale di stagione Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 6 dicembre Vite in fuga: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto