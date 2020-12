Quando va in onda l’ultima puntata di Vite in fuga: data e orario finale di stagione

Quando va in onda l’ultima puntata (il finale di stagione) della fiction Vite in fuga? Gli ultimi due episodi della fortunata serie tv con Claudio Gioè ed Anna Valle andrà in onda domani, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Ma cosa succederà? Le anticipazioni:

Il rapporto tra Silvia e Claudio subirà una frattura importante, al punto che la donna deciderà di prendere le distanze da suo marito, desiderosa di voltare pagina e cambiare definitivamente vita. Eppure la trama del finale di stagione di Vite in fuga racconta che i due coniugi Caruana si ritroveranno ancora una volta ad aver bisogno l’uno dell’altra. Silvia dovrà tornare di nuovo sui propri passi e lo farà per il bene delle persone più importanti della sua vita: i suoi due figli che sono scomparsi…

Il cast

Abbiamo visto quando va in onda l’ultima puntata di Vite in fuga, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori:

Anna Valle

Claudio Gioè

Giorgio Colangeli

Francesco Arca

Tobia De Angelis

Tecla Insolia

Federica De Cola

Pierpaolo Spollon

Barbora Bobulova

Streaming e tv

Dove vedere Vite in fuga in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro (gratis) su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre) in prima serata. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare i vari episodi persi grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Vite in fuga: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata, 6 dicembre Vite in fuga: cosa è successo nella quarta puntata, riassunto Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 dicembre