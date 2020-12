Vite in fuga, il finale di stagione: come finisce?

Questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, va in onda l’ultima puntata di Vite in fuga, la nuova serie tv di Rai 1 con protagonista Anna Valle e Claudio Gioè. Siamo giunti alla resa dei conti, la famiglia Caruana non può più scappare dalla verità nonostante le divergenze. Ricordate, vero, che Silvia ha scoperto il segreto di suo marito? E cioè che è stato accusato di aver ricevuto una tangente per chiudere la trattativa in fretta e di conseguenza ha spinto la banca al fallimento? Ebbene, Silvia non è riuscita a perdonare al marito quell’omissione, così Claudio ha deciso di costituirsi mettendo fine alla lunga fuga. Ma c’è un nuovo dettaglio che farà riavvicinare moglie e marito: la scomparsa dei figli.

Tutto su Vite in fuga: trama, cast, streaming

Nel finale di stagione di Vite in fuga, vedremo infatti Silvia e Claudio unire di nuovo le forze per ritrovare i ragazzi scomparsi, di conseguenza il tentativo di Claudio di costituirsi salterà. L’uomo è chiamato a compiere una dura scelta: dovrà presentarsi camuffato al Banco San Mauro e affrontare il suo capo, Cristano Wilckock, durante un’importante conferenza stampa, anche se Agnese Serravalle è ormai sulle sue tracce. Che fine avranno fatto i figli di Silvia e Claudio? E la Serravalle riuscirà ad arrestare Claudio? Per scoprirlo dovrete seguire il finale di stagione questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, su Rai 1.

Potrebbero interessarti Vite in fuga 2: ci sarà una seconda stagione? Le anticipazioni Fargo, le anticipazioni della quarta puntata Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 7 dicembre: concorrenti, ultime news