Virginia Raffaele, l’attrice che ha conquistato gli italiani con una risata: carriera, età, programmi e vita privata

Virginia Raffaele è una delle più talentuose attrici italiane, anche se è conosciuta principalmente come imitatrice e anche conduttrice (reduce dal Festival di Sanremo, che le ha aperto tantissime porte). Nata nel 1980, Virginia Raffaele ha saputo conquistare il pubblico con le sue spumeggianti imitazioni di tantissimi volti del mondo dello spettacolo, da Sabrina Ferilli a Carla Fracci, e ancora Maria De Filippi e Belen Rodriguez. Dopo aver condotto Sanremo, la Raffaele ha avuto un programma tutto suo, un one woman show, da gestire a suo piacimento con ospiti e imitazioni esilaranti, ma cosa sappiamo della sua vita privata? E della sua carriera?

Chi è Virginia Raffaele, la carriera tra teatro, programmi e imitazioni

Romana d’origini, Virginia Raffaele si è diplomata presso l’Accademia Teatrale Europea del Teatro Integrato Internazionale, ha esordito nel 2001 con un trio comico, i Due interi e un ridotto, dopodiché ha lavorato a teatro in diversi spettacoli. In tv partecipa poi a diverse fiction come Il Commissario Giusti, Incantesimo, Carabinieri, Il maresciallo Rocca e prende parte all’appuntamento domenicale con Simona Ventura, Quelli che il calcio. Entra poi nel cast di Mai dire Grande Fratello Show, interpretando diverse parodie dei personaggi del Grande Fratello 9 – come Cristina Del Basso e Federica Rosatelli – ma anche cantanti italiane come Giusy Ferreri e Malika Ayane. Nel 2010 entra nel cast di Quelli che il calcio imitando personaggi come Federica Pellegrini, Roberta Bruzzone, Renata Polverini ed Eleonora Brigliadori. Imita ancora Carla Gozzi di Come ti vesti?, Ornella Vanoni, Belen Rodriguez, Nicole Minetti e Francesca Pascale. Nel 2012 conduce il Concerto del Primo Maggio con Francesco Pannofino, negli anni seguenti partecipa alle finali di Amici come ospite comico e imita per la prima volta Belen.

Nel 2015 partecipa al Festival di Sanremo, riproponendo l’imitazione di Ornella Vanoni. Nel 2016, viene scelta come co-conduttrice da Carlo Conti insieme a Gabriel Garko e Madalina Ghenea e nelle prime quattro serate ha imitato Sabrina Ferilli, Carla Fracci, Donatella Versace e Belen. Ma è nel 2019 che Baglioni la sceglie come conduttrice del Festival e i due conducono la kermesse con Claudio Bisio. Dopo aver partecipato a Stasera casa Mika, la Raffaele ha gestito un programma tutto suo, Facciamo che io ero, andato in onda poi con una raccolta dei momenti migliori e in replica anche nel 2020.

Virginia Raffaele e la vita privata: fidanzato?

E della sua vita privata cosa sappiamo? La Raffaele è molto discreta, non ama divulgare dettagli della sua vita sentimentale. Sappiamo che una delle sue relazioni rese note è quella con il collega Ubaldo Pantani, durata 5 anni. La sua era una famiglia di circensi e ha vissuto in prima persona la magia del circo, complice anche la nonna acrobata e i genitori proprietari di un Luna Park in zona Eur a Roma.

Chi vuole seguirla sui social, può farlo tranquillamente su Instagram: si noterà un particolare interesse per cani e gatti, i suoi amici a quattro zampe.

