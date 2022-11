Vicino all’orizzonte: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 21 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Vicino all’orizzonte, film del 2019 diretto da Tim Trachte, tratto dall’omonimo romanzo di Jessica Koch. La storia narra dell’incontro casuale tra Jessica e Danny e tra i due scoppia la scintilla, ma ben presto la protagonista dovrà guardare un altro volto dell’amore e farà di tutto pur di rimanere con Danny. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Estate del 1999. La diciottenne Jessica conduce una vita semplice, lavora con la sua famiglia ed è circondata da amiche che le vogliono bene. Nel giorno del suo compleanno decide di passare la serata al luna park assieme alle sue amiche, e uno strano incontro decisamente imbarazzante le stravolgerà la vita, imbattendosi in un giovane di nome Danny, bello, affascinante e apparentemente superficiale. Jessica si innamora all’istante e chiede a Danny di frequentarsi, ma il ragazzo rifiuta l’invito, facendo credere a Jessica che non sia un ragazzo intenzionato a intraprendere relazioni serie. Jessica pensa che Danny voglia prendersi gioco di lei, soprattutto perché è sempre circondato da tante giovani e belle donne. Un giorno Jessica, lavorando come cameriera insieme ai suoi genitori, incontra casualmente Danny che lavora come fotomodello e finalmente il ragazzo le chiede di uscire. Dopo una romantica serata i due giovani si mettono insieme e col tempo Jessica capisce che Danny non è il ragazzo che sembra apparire. Egli convive con Tina, una ragazza che, come Danny, nasconde un oscuro e triste segreto. Jessica alla fine scoprirà il dolore più grande che Danny tiene nascosto: egli rivela a Jessica di essere stato violentato dal padre quando era un bambino e che è sieropositivo, rimanendogli poco tempo da vivere. Dopo la sconvolgente notizia Jessica per un istante è dell’idea di lasciare Danny, ma poi, capendo di essersi perdutamente innamorata, decide di tornare dal suo amato e passano la loro prima notte insieme.

Vicino all’orizzonte: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vicino all’orizzonte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jannik Schümann: Danny Taylor

Luna Wedler: Jessica Koch

Luise Befort: Tina

Victoria Mayer: Johanna Koch

Stephan Kampwirth: Rufus Koch

Denis Moschitto: Jörg

Frederick Lau: Dogan

Judith Paus: Yasemine

Kristin Hunold: Vanessa

Henry Horn: Jakob

Marta Martin: Jana

Lena Vogt: Karla

Emil Schwarz: Till

Jamie Bick: Wiebke

Axel Röhrle: dott. Breuer

Streaming e tv

Dove vedere Vicino all’orizzonte in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 21 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.