Viaggio nella grande bellezza streaming e diretta tv: dove vedere il programma con Cesare Bocci

Questa sera, martedì 16 agosto 2022, va in onda Viaggio nella grande bellezza, il programma condotto da Cesare Bocci e in replica su Canale 5. Il format è partito nel 2019 e prosegue indisturbato con la sua divulgazione scientifica e storica. Finora il conduttore ha realizzato due edizioni e quella proposta questa sera è una replica che esplora la città di Roma. La capitale è un museo all’aperto con i suoi monumenti preziosi e antichissimi, un patrimonio unico al mondo. Il conduttore racconta della città eterna attraverso i suoi tesori, quelli che hanno arricchito la sua fama a livello mondiale tracciando un percorso dal Campidoglio ai Fori, passando per Ponte Sant’Angelo fino a Palazzo Colonna. La puntata è stata girata durante il primo lockdown per cui Roma è vuota come dimostra Piazza di Spagna o Piazza Navona che in genere pullulano di turisti. Ma dove vedere Viaggio nella grande bellezza in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Viaggio nella grande bellezza va in onda in prima serata e in replica su Canale 5 questa sera – 16 agosto 2022 – in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Viaggio nella grande bellezza streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming del programma potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. MediasetPlay mette a disposizione anche il servizio on demand per recuperare le puntate anche in un secondo momento rispetto alla messa in onda.