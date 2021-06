Viaggio nella grande bellezza: quante puntate (episodi), durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Viaggio nella grande bellezza, la nuova stagione dei doc-evento di Canale 5 con Cesare Bocci nel ruolo di guida d’eccezione? Ve lo diciamo subito: sono previsti cinque episodi inediti, in onda in prima serata ogni giovedì su Canale 5 dal 10 giugno 2021. Un viaggio per raccontare la grande bellezza del nostro Paese e non solo, attraverso luoghi, personaggi e storie. La messa in onda dei cinque episodi è prevista per le 21.20 (circa) del giovedì sera. Il primo episodio va in oda giovedì 10 giugno 2021, l’ultimo l’8 luglio. Di seguito la probabile programmazione Mediaset per Viaggio nella grande bellezza.

Prima puntata: giovedì 10 giugno 2021, ore 21.20

giovedì 10 giugno 2021, ore 21.20 Seconda puntata: giovedì 17 giugno 2021, ore 21.20

giovedì 17 giugno 2021, ore 21.20 Terza puntata: giovedì 24 giugno 2021,ore 21.20

giovedì 24 giugno 2021,ore 21.20 Quarta puntata: giovedì 1 luglio 2021, ore 21.20

giovedì 1 luglio 2021, ore 21.20 Quinta puntata: giovedì 8 luglio 2021, ore 21.20

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Viaggio nella grande bellezza? Il programma condotto da Cesare Bocci inizia intorno alle 21.20 su Canale 5 e finisce a mezzanotte e un quarto circa. Ogni episodio ha dunque una durata di circa tre ore (pubblicità incluse).

Anticipazioni

Cesare Bocci, volto amatissimo dal pubblico televisivo, restituirà al pubblico di Canale 5, con semplicità e naturalezza, talvolta con commenti e osservazioni fuori copione, le emozioni suscitate dalle persone incontrate, dall’impatto con opere di grande bellezza, dai suggestivi ambienti visitati. Nel corso di questi cinque episodi la trasmissione realizzata da Mediaset, in collaborazione con RealLife Television e la regia di Roberto Burchielli, racconterà le più Grandi Storie d’Amore di tutti i tempi; le più importanti Famiglie Reali dell’Occidente; Torino, tra i fasti dei Savoia e la modernità della Famiglia Agnelli; lo splendore del Medioevo, nell’incanto di Assisi e Orvieto; la complessa figura di Padre Pio, Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo. Appuntamento dunque con Vaggio nella grande Bellezza su Canale 5 per cinque settimane da giovedì 10 giugno 2021.