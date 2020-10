Viaggio nell’isola misteriosa: trama e finale del film

Questa sera, 11 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Viaggio nell’isola misteriosa. Ma qual è la trama? E come finisce il film? Vediamolo insieme.

Trama

Ottawa, Canada. A notte fonda, il giovane Sean Anderson è impegnato a scappare, a bordo della sua moto, da dei poliziotti, che tentano di fermarlo in quanto ha violato una struttura di polizia attrezzata per le comunicazioni satellitari per ricevere un misterioso messaggio. Sean finisce anche nella piscina di una casa privata, e solo l’intervento del suo muscoloso patrigno, Hank Parsons (con cui Sean non è mai stato in ottimi rapporti), gli evita di essere mandato in riformatorio. Tornato a casa, Sean riesce a decifrare il messaggio criptato in codice Morse insieme a Hank (diventato esperto in decrittazione negli anni trascorsi in marina militare) che sostiene che la famosa Isola Misteriosa di cui raccontava Jules Verne esiste veramente e che la relativa mappa, con le coordinate geografiche, secondo le quali l’isola si trova al largo delle Palau, si ottiene unendo nel modo corretto le mappe presenti in tre libri, che parlano tutti di un’isola: L’isola misteriosa di Jules Verne, L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift.

Viaggio nell’isola misteriosa: il finale (attenzione: SPOILER)

Abbiamo visto la trama in breve, ma come finisce Viaggio nell’isola misteriosa? Hank e Sean riescono a mettere in moto il Nautilus grazie all’energia emessa dall’anguilla elettrica (le batterie di bordo, vecchie 150 anni, non funzionavano) e, proprio nel momento più pericoloso, Gabato, Kailani e Alexander vengono salvati. Durante il viaggio, davanti al Nautilus si trovano delle grosse rocce, allora Hank fa sedere Gabato ai comandi e va ad inserire un siluro nei dispositivi di lancio, che poi Sean fa uscire lanciandolo contro le rocce, per eliminarle. Il gruppo fa dunque ritorno verso casa. Passano sei mesi. Sean si fidanza con Kailani, mentre Gabato diventa una guida turistica ricca e usa il Nautilus per il suo lavoro. Proprio nel giorno del compleanno di Sean, Alexander lo va a trovare, regalandogli un libro, un altro romanzo di Jules Verne: Dalla Terra alla Luna. Ma in realtà è anche un viaggio che vuole intraprendere con il nipote e tutta la famiglia. Durante i titoli di coda del film si vedono degli elefanti di piccole dimensioni, visti precedentemente dal gruppo sull’isola, nuotare sott’acqua verso la sommersa ma parzialmente intatta città di Atlantide…

Streaming e tv

Dove vedere Viaggio nell’isola misteriosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 ottobre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

