Arriva un film di Carlo Verdone in prima serata su Rete4. Viaggi di nozze è una commedia del 1995 e propone uno spumeggiante (e sicuramente più giovane) Verdone alle prese con i matrimoni. Il film viene proposto su Rete4 martedì 21 luglio 2020 per intrattenere il pubblico durante questa particolare estate. Ma di cosa parla il film? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in streaming? Ecco a voi tutte le risposte

Viaggi di nozze, la trama

Dopo anni di fidanzamento, Giovannino De Berardi finalmente convola a nozze con Valeriana. La cerimonia è lunghissima ma, quando il prete finisce finalmente di parlare, i due possono scappare verso la loro luna di miele, una bellissima crociera. Purtroppo però Adelmo, l’anziano padre dello sposo, rimane senza badante e, non potendo contare sull’aiuto dei parenti, Giovannino è costretto a tornare a Roma per occuparsi del padre. Anche Valeriana ha un’emergenza in famiglia: sua sorella Gloria è stata tradita dal marito e ha cercato di togliersi la vita. Riusciranno i novelli sposi a fare un perfetto viaggio di nozze? Un’altra coppia invece è composta dal dottor Raniero Cotti Borroni che non fa altro che pensare al suo mestiere di medico, non spegne mai il cellulare, neanche quando sta per sposare Fosca. Durante la luna di miele, la sposa realizza di essersi pentita di averlo sposato, soprattutto perché Raniero ha replicato il viaggio di nozze che aveva fatto con la moglie ormai morta. Fosca, oppressa, allora deciderà di scappare. L’ultima coppia del film è composta da Jessica e Ivano, ricchi coatti e trasgressivi, fatti l’uno per l’altra. Dopo una cerimonia nuziale a suon di musica rock, i due partono per la luna di miele fatta di discoteca e rapporti sessuali in luoghi pericolosi. I due però poi entrano in crisi e decidono di risolvere la faccenda a modo proprio, fingendo di non conoscersi e di doversi riconquistare ancora una volta.

Viaggi di nozze, il cast

Il cast di Viaggi di nozze è composto da Carlo Verdone che interpreta sia Raniero, sia Giovannino che Ivano e il prete. Al suo fianco vediamo Veronica Pivetti che interpreta Fosca, Cinzia Mascoli che interpreta Valeriana e Claudia Gerini che interpreta Jessica. Poi vediamo Mario Granato che interpreta il vice commissario, Maddalena Fellini che interpreta la madre di Giovannino, Manuela Arcuri è Mara, Cristina Ascani è la sorella di Jessica, Agnese Ricchi è Loredana, Ermanno Schiavina è il vescovo. Poi vediamo Francesco Romei, Alessandro Ruo, Enzo Salomone, Martino Scovacricchi, Edoardo Siravo, Gloria Sirabella, Paolo Triestino, Nanni Tamma, Gianni Vagliani, Adriana Volpe, Costantino Valente, Marcello Magnelli, Angela Masini, Ugo Luly e Luis Molteni.

Viaggi di nozze, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv e live streaming Viaggi di nozze? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 luglio 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite MediasetPlay.it.

