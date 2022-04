Via Crucis 2022 Papa Francesco streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, venerdì 15 aprile, a partire dalle ore 21:00, su Rai 1 va in onda la Via Crucis 2022 con Papa Francesco. A differenza dell’anno scorso, la celebrazione non si svolgerà più in Piazza San Pietro ma torna al Colosseo. Ma dove vedere la Via Crucis 2022 con Papa Francesco in diretta TV e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

La processione con la Croce, come già anticipato, arriva in chiaro in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:00 di venerdì santo, 15 aprile 2022. Il primo canale di Viale Mazzini si occupa di trasmettere in chiaro tutta la funzione religiosa, per cui è disponibile al tasto 1 del telecomando, oppure al tasto 501 per la versione HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky, può trovare il primo canale della Rai 1 al tasto 101. Oltre alla Rai, la Via Crucis viene trasmessa in diretta televisiva anche su TV2000, disponibile al tasto 28 del digitale terrestre.

Via Crucis 2022 con Papa Francesco streaming live

Ma la Via Crucis si può seguire anche in live streaming e in questo caso ci sono due soluzioni. La prima riguarda RaiPlay, il servizio gratuito messo a disposizione da Viale Mazzini che consente di seguire tutto ciò che viene trasmesso in TV anche tramite pc, smartphobe, tablet e smart tv. Come funziona? Si accede tramite desktop oppure scaricando l’app. In entrambi i casi è necessario effettuare una registrazione oppure il login, anche via Facebook e Google, perché è gratuita. Una volta effettuato questo passaggio si può selezionare il canale di riferimento, in questo caso Rai 1, e seguire la diretta. La seconda opzione invece riguarda la diretta streaming tramite TV2000, nella sezione live.

La programmazione

A che ora finisce (durata) la Via Crucis 2022 con Papa Francesco? La celebrazione termina intorno alle ore 22:20. Prima dell’appuntamento con Papa Francesco, su Rai 1 dalle ore 20:30 vi è uno speciale di Porta a Porta dedicato alla Via Crucis dell’Ucraina. E, al termine della Via Crucis con Papa Francesco, su Rai 1 si prosegue con un altro speciale di Porta a Porta per l’Ucraina. Alle ore 23:00, invece, il primo canale di Viale Mazzini trasmesse il Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo.