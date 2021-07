Vi presento i nostri: trama, cast e streaming del film

Stasera, 1 luglio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vi presento i nostri, film del 2010, diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Ti presento i miei (2000) e Mi presenti i tuoi? (2004), e come questi ultimi ha un registro spiccatamente comico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Greg Fotter e la moglie Pam sono felicemente sposati e da poco genitori di due gemelli: Samantha e Harry. Entrambi sono troppo presi dal lavoro e dai lavori per la nuova casa, inoltre Greg è diventato un uomo in carriera, tanto che Andi Garcia, una giovane e avvenente rappresentate farmaceutica, gli chiede di fargli da testimonial per un nuovo farmaco contro la disfunzione erettile chiamato Sustengo. La coppia deve anche trovare una scuola per i gemelli, e una scelta papabile è l’istituto privato di alto livello chiamato “Scuola dei piccoli umani”. Samantha è amante degli sport e sembra essere più intelligente di Harry, il quale ha difficoltà a farsi degli amici a scuola ed è più basso della gemella: il suo unico amico è una lucertola di nome Arthur (che ricorda al nonno un’orrenda esperienza in Vietnam), inoltre porta ancora il pannolino.

Vi presento i nostri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vi presento i nostri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Robert De Niro: Jack Tiberius Byrnes

Ben Stiller: Gaylord Myron “Greg” Fotter

Owen Wilson: Kevin Rawley

Blythe Danner: Dina Byrnes

Jessica Alba: Andi Garcia

Teri Polo: Pamela Martha “Pam” Byrnes

Laura Dern: Prudence, la direttrice della scuola

Colin Baiocchi: Henry Fotter

Daisy Tahan: Samantha Fotter

Dustin Hoffman: Bernard “Bernie” Fotter

Barbra Streisand: Rosalind “Roz” Fotter

Harvey Keitel: Randall “Randy” Weir

Tom McCarthy: dr. Bob

Kevin Hart: inf. Louis

Streaming e tv

Dove vedere Vi presento i nostri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 1 luglio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.