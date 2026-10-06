Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 ottobre 2026
Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 6 ottobre 2026
Questa sera, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni
Al centro della puntata, il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata senza vita nella sua abitazione di Riposto, nel catanese. Tony Proietto, unico indagato per la morte della giovane, racconterà la sua verità. Si torna poi sul femminicidio di Pamela Genini, con il commento di Francesco Dolci. Infine, un ampio approfondimento dedicato al caso Garlasco con nuove rivelazioni e testimonianze inedite.
Streaming e tv
Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 6 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.