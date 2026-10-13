Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 ottobre 2026
Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 13 ottobre 2026
Questa sera, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Anticipazioni
Al centro della puntata, gli sviluppi sul caso di Noemi Impellizzeri, con il commento in studio di Tony Proietto, attualmente unico indagato per la morte della giovane. Spazio anche al femminicidio di Pamela Genini, con l’intervento di Francesco Dolci. Un’ampia pagina verrà dedicata al delitto di Garlasco con un’intervista a Massimo Lovati sulla suddivisione dei compensi ricevuti dalla famiglia Sempio. Un approfondimento riguarderà, inoltre, le minacce e le intimidazioni nei confronti dei carabinieri impegnati nelle indagini e i presunti errori del RIS, con il commento dell’avvocato Antonio De Rensis. Infine, gli ultimi aggiornamenti sulle indagini riguardanti la banda della minicar a Roma.
Streaming e tv
Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 13 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.