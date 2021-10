Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 9 ottobre 2021 su Canale 5

Oggi, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 9 ottobre 2021 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 9 ottobre 2021, ci saranno Leonardo Spinazzola, terzino della Roma tornato ad allenarsi dopo il brutto infortunio subito con la Nazionale di calcio durante Euro 2020, Laura Torrisi e il campione olimpico della staffetta 4X100 di Tokyo Eseosa Fostine Desalu. Inoltre, i destini incrociati di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara: dallo sport alla tv con Tù sì que vales. Infine, Antonia Salzano Acutis, mamma di Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante e proclamato beato, per il suo straordinario percorso di fede, proprio il 10 ottobre del 2020.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 9 ottobre 2021 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.