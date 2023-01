Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 28 gennaio 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 28 gennaio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 28 gennaio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 28 gennaio 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

In primis Alice Campello. Dopo la nascita della quarta figlia, Alice ha vissuto dei momenti molto difficili, dovuti ad alcune complicazioni dopo il parto, per cui è finita in terapia intensiva. Di recente, l’imprenditrice e influencer, parlando dei suoi problemi di salute, ha affermato: “Se sono viva è grazie ai donatori di sangue. Non mi ero mai resa conto dell’importanza di donare sangue, prima del parto e prima che mi capitasse quello che mi è capitato. Sono le tipiche cose che pensi che non ti succederanno mai e poi quanto succedono ti rendi conto quanto siano importanti questi gesti”.

Poi spazio a Giulia Stabile. Nata a Roma nel 2002, Giulia Stabile si è appassionata alla danza a soli 3 anni. È diventata nota al pubblico nel 2020, con la partecipazione ad Amici, di cui è risultata vincitrice. Infine Veronica Ciardi e il campione della nazione di calcio Federico Bernardeschi racconteranno il loro grande amore. Federico Bernardeschi, 28 anni, è centrocampista o attaccante del Toronto FC. Veronica Ciardi, 37 anni, è diventata nota al pubblico per la partecipazione al Grande Fratello.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 28 gennaio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.