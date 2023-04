Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 aprile 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 22 aprile 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 22 aprile 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 22 aprile 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

Tra i tanti ospiti ci sarà, direttamente da Amici, Federica. Nata a Roma nel 1998, Federica Andreani si avvicina alla musica da autodidatta. Prima di entrare ad Amici non aveva mai preso lezioni di canto. Nella scuola, grazie al suo talento, è arrivata fino al Serale. Durante il suo percorso, si è legata al cantante Piccolo G. Terminata l’avventura ad Amici, Federica ha scritto sui social: “Questo percorso è giunto al termine ed io mi porto a casa un bagaglio enorme, una bellissima esperienza nella quale ho avuto la possibilità di crescere, conoscere tante belle persone e fare tante esperienze emozionanti. Ora inizia un nuovo capitolo”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 22 aprile 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.