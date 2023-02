Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 26 febbraio 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 26 febbraio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 26 febbraio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, domenica 26 febbraio 2023, andrà in onda uno speciale condotto da Silvia Toffanin dedicato a Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso a 84 anni. Proprio a Verissimo Costanzo diede qualche settimana a la sua ultima intervista. Verrà ricordato con filmati, immagini e il ricordo di tante persone che gli hanno voluto bene. Domani in diretta dalle 15 ci saranno i funerali.

Tra gli ospiti: Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Paola Barale, Enrico Papi, Enzo Iacchetti, Orietta Berti e Vladimir Luxuria. Inoltre, le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, che intervistato dalla compagna, racconterà del suo legame personale e lavorativo con Maurizio Costanzo.

Durante la trasmissione anche tanti altri ricordi da parte di amici e colleghi, tra cui quelli di Gerry Scotti, Carlo Conti, Romina Power e Rita dalla Chiesa. Infine, verrà riproposta l’ultima intervista televisiva di Costanzo che aveva rilasciato proprio a Verissimo lo scorso 8 gennaio 2023.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 26 febbraio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.