Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 25 febbraio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 25 febbraio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 25 febbraio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 25 febbraio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano, per un ricordo di Maurizio Costanzo, ci sarà Enzo Iacchetti, che proprio grazie a lui iniziò a farsi conoscere in televisione. Reduce dal successo di Sanremo, sarà a Verissimo, per parlare di questo momento magico, la super insegnante di canto di Amici Lorella Cuccarini. In studio, il periodo difficile che sta vivendo Ilona Staller e intervista di famiglia, piena di sorprese, per Gianni Sperti e sua sorella Cinzia. Infine, per raccontare la sua adorata mamma Sandra Milo, venuta a mancare a fine gennaio, sarà in studio la figlia Azzurra De Lollis.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 25 febbraio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.